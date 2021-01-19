НБУ різко підвищив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 19 січня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,19 гривень за долар. Курс виріс на 14 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 19 січня встановлено на такому рівні: 28,1926 гривень за 1 долар (+0,1402 грн). При цьому курс долара на 18 січня становить: 28,0524 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара відновив зростання після стабілізації біля рівня 28 гривень.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 18 січня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 28,17 гривень за долар, курс купівлі до 28,15 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 5 копійок до 33,99 гривень за євро.

Прогноз

Нагадаємо, дані опитування НБУ свідчать, що керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу в 2021 році на рівні 29,68 грн/долар.