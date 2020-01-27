Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар повернувся до рівня 24,50 гривень

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 27 січня 2020 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 4 копійки до 24,52 гривень за долар, курс купівлі до 24,49 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 6 копійок до 27,05 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,4900 - 24,5200 грн/долар, євро 27,0173 - 27,0535 грн/євро, російський рубль 0,3920 - 0,3930 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,4900 24,5200 EUR/UAH 27,0173 27,0535 RUB/UAH 0,3920 0,3930

Нагадаємо, 24 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,4400 - 24,4800 грн/долар, євро 26,9573 - 26,9989 грн/євро, російський рубль 0,3948 - 0,3959 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 27 січня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,33 гривень за долар, що на 19 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 27 січня встановлено на такому рівні: 24,3301 гривень за 1 долар (-0,1911 грн). При цьому курс долара на 24 січня становить 24,5212 гривень за 1 долар.

Зазначимо, аналітики протягом тижня очікують зростання курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,6 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,3/24,6 грн.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) минулого тижня відновив продаж валюти на міжбанку. НБУ протягом тижня 20-24 січня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 50 млн доларів, що в два рази менше, ніж тижнем раніше (100 млн доларів). Крім того, НБУ продав на міжбанку валюти на 76,50 млн доларів. Таким чином, за тиждень чистий продаж склав 26,50 млн доларів.