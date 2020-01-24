Курс долара продовжив зниження

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 10-15 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 24 січня 2020 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 12 копійок до 24,46 гривень за долар, курс євро знизився на 19 копійок до 27,08 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,21 (24,33 - 23 січня), продажу - 24,46 (24,58 - 23 січня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,63 (26,83 - 23 січня), продажу - 27,08 (27,27 - 23 січня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,58 (3,61 - 23 січня), продажу 3,94 (3,96 - 23 січня) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 24,30-24,45 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Міжбанк

Нагадаємо, 24 січня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 5 копійок до 24,25 гривень за долар, курс купівлі до 24,22 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 10 копійок до 26,79 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 24 січня довідковий курс на рівні 24,27 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 23 січня (24,54 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні

Зазначимо, аналітики протягом тижня очікують зростання курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,5 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,3/24,6 грн.