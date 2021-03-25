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НБУ різко підвищив курс долара на 25 березня

Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 25 березня встановлений на рівні 27,87 гривень за долар. Курс долара росте другий день підряд.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 25 березня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,8706 гривень за 1 долар (+0,1411 грн). При цьому курс долара на 24 березня становить 27,7295 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 15 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 24 березня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 4 копійки до 27,85 гривень за долар, курс купівлі до 27,83 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 11 копійок до 32,90 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня значної зміни курсу долара до гривні не очікується. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,7 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,6/27,8 грн.

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