НБУ різко знизив курс долара

Національний банк України (НБУ) на 1 листопада 2019 року опустив офіційний курс долара до 24,81 гривень, що на 17 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Зокрема, офіційний курс гривні до долара на 1 листопада встановлено на такому рівні: 2481,9089 гривень за 100 доларів (-17,6332 гривень).

При цьому курс долара на 31 жовтня становив 2499,5421 гривень за 100 доларів.

Відзначимо, сьогодні курс долара на відкритті міжбанку продовжив зниження і досяг позначки 24,89 гривень. При цьому курс європейської валюти, навпаки, дещо зміцнився по відношенню до української гривні.

Тенденцію зміцнення гривні до долара у другій половині дня підхопив Нацбанк, встановивши довідковий курс на рівні 24,83 гривень. Як бачимо, офіційний курс на завтрашній день ще трохи нижчий за довідковий.

В обмінних пунктах середній курс покупки долара 31 жовтня становив 24,72 (24,84 - 30 жовтня), продажу - 24,94 (25,08 - 30 жовтня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становив 27,43 (27,47 - 30 жовтня), продажу - 27,85 (27,91 - 30 жовтня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становив 3,54 (3,55 - 30 жовтня), продажу 3,92 (3,93 - 30 жовтня) грн за 10 рублів.

А в українських банках на сьогодні було встановлено курс долара в межах 25,00-25,25 грн/долар.