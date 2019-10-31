Курс долара на відкритті міжбанку продовжив зниження

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Долар подешевшав ще на 8 копійок

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 31 жовтня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 8 копійок - до 24,89 гривень за долар, курс у купівлі - до 24,86 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на три копійки - до 27,77 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,8600 - 24,8900 грн/долар, євро 27,7437 - 27,7772 грн/євро, російський рубль 0,3892 - 0,3898 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,8600 24,8900 EUR/UAH 27,7437 27,7772 RUB/UAH 0,3892 0,3898

Нагадаємо, 30 жовтня міжбанківські торги по долару закрилися в діапазоні 24,9400 - 24,9700 грн/долар, євро 27,7133 - 27,7466 грн/євро, російський рубль 0,3892 - 0,3898 грн/рубль.

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на позначці 24,99 гривень, що на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Курс євро також знизився і на 31 жовтня склав 27,75 гривень.

Як вважають експерти, курс долара по відношенню до гривні в листопаді залежатиме від переговорів України з Міжнародним валютним фондом (МВФ). За словами аналітика "Альпарі" Максима Пархоменка, в разі вдалого результату переговорів про нову трирічну програму фінансування курс долара в наступному місяці може стабілізуватися на позначці 25,50 гривень. У разі провалу переговорів курс американської валюти може піднятися до 26,00 гривень.