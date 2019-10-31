Курс долара знову опустився нижче за 25 гривень

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Курс долара на 31 жовтня становить 24,99 гривень

Національний банк України (НБУ) знову знизив офіційний курс долара на 31 жовтня встановив його на позначці 24,99 гривень, що на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс української гривні до долара на 31 жовтня встановлено на такому рівні: 2499,5421 гривень за 100 доларів (-11,8384 гривень).

При цьому курс долара на 30 жовтня становив 2511,3805 гривень за 100 доларів.

Нагадаємо, вчора на міжбанківському валютному ринку курс долара знижувався з самого відкриття і до закінчення торгів досяг позначки в 24,97 гривень за долар. При цьому єдина європейська валюта теж продемонструвала зниження і на закритті міжбанку торгувалася по 27,74 гривень.

Дана тенденція позначилася і на довідковому курсі, який Нацбанк публікує щодня у другій половині дня. Зокрема, на 30 жовтня довідковий курс долара був встановлений на рівні 25,00 гривень, однак, як ми бачимо, офіційний курс виявився ще на 1 копійку нижче.

Відзначимо, напередодні аналітик "Альпарі" Максим Пархоменко розповів в коментарі РБК-Україна, яким буде курс долара у листопаді. За його словами, в наступному місяці визначальним для курсу стане хід переговорів України і МВФ щодо нової трирічної програми кредитування.

"При відсутності негативу є потенціал для зниження гривні в наступному місяці до відміток у 25,50, при відсутності успіхів з МВФ гривня швидкими темпами може просісти до 26,00", - зазначив експерт.