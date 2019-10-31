Курс долара закріпився нижче позначки 25 гривень

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Середній курс долара у продажу знизився до 24,94 гривень

В обмінних пунктах України сьогодні, 31 жовтня 2019 року, о 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім банківським днем знизився на 12 копійок - до 24,94 гривень за долар, курс євро опустився на 6 копійок - до 27,85 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,72 (24,84 - 30 жовтня), продажу - 24,94 (25,08 - 30 жовтня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,43 (27,47 - 30 жовтня), продажу - 27,85 (27,91 - 30 жовтня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,54 (3,55 - 30 жовтня), продажу 3,92 (3,93 - 30 жовтня) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Українські банки на 31 жовтня встановили курс долара у продажу в межах 25,00-25,25 грн/долар, трохи знизивши його в порівнянні з попереднім банківським днем.

Міжбанк

На відкритті міжбанківського валютного ринку курс долара продовжив знижуватися і досяг позначки 24,89 гривень. У той же час курс євро демонструє зростання і продажу піднявся на три копійки - до 27,77 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку НБУ на сьогодні встановив довідковий курс на рівні 24,83 гривень за долар, знизивши його на 17 копійок в порівнянні з 30 жовтня (25,00). Таким чином, найімовірніше офіційний курс долара 1 листопада теж буде істотно знижений.

Нагадаємо, у коментарі РБК-Україна аналітик "Альпарі" Максим Пархоменко розповів, яким буде курс долара в листопаді. За його словами, у разі успішних переговорів з МВФ курс американської валюти може стабілізуватися на позначці 25,50 гривень. Якщо Україна не зможе домовитися про нову програму кредитування, гривня може в короткий проміжок часу просісти до 26,00 гривень.