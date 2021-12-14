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Міжбанк відкрився невеликим зниженням курсу долара

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Київ, Вівторок 14 грудня 2021 10:34
Міжбанк відкрився невеликим зниженням курсу долара Фото: долар відносно стабільний на міжбанку (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

На відкритті міжбанку станом на 10:24 курс долара у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку - до 26,95 гривень за долар, курс в покупці - до 26,93 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 4 копійки - до 30,39 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги відкрилися в діапазоні: 26,9300 - 26,9500 грн/долар, євро 30,3716 - 30,3942 грн/євро, російський рубль 0,3664-0,3670 грн/рубль.

Міжбанк відкрився невеликим зниженням курсу долара

Відзначимо, 13 грудня торги закрилися в діапазоні: долар 26,9400 - 26,9600 грн/долар, євро 30,4152 - 30,4378 грн/євро, російський рубль 0,3664 - 0,3668 грн/рубль.

Курс НБУ

Нацбанк встановив офіційний курс долара на 14 грудня 2021 року на рівні 26,88 гривень. Це на 14 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Таким чином, курс долара продовжує тенденцію на зниження, яка почалася ще минулого тижня.

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