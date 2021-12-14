Курс долара в 2022 році: у банках розповіли, до чого готуватися українцям

Курс долара в 2022 році буде знаходиться в коридорі 26-28 гривень. На його поведінку може вплинути кілька факторів.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Гривня проти долара. Чи впаде обмінний курс в 2022 році і чого чекають в банках" .

Як розповів виданню начальник аналітичного відділу "Альфа-Банку Україна" Олексій Блінов, згідно з базовим сценарієм макроекономічного прогнозу банку, середньорічний обмінний курс гривня-долар в 2022 році очікується на рівні 28,2 гривень.

"Для порівняння, за підсумками 2021 року середній курс складе 27,3 гривень/долар", - зазначив він.

У той же час, на думку начальника департаменту персональних банківських послуг UKRSIBBANK BNP Paribas Group Ігоря Левченка, на початку 2022 року основними факторами підтримки або девальвації гривні будуть операції НБУ на валютному ринку і настрої нерезидентів.

"У 2022 році підтримка курсу з боку експортерів, швидше за все, буде зменшуватися, і на це буде впливати ціни на сировину, які подешевшали в порівнянні з піками 2021 року", - пояснив експерт.

А провідний експерт департаменту казначейства і фінансових установ "ОТП Банку" Антон Курінний впевнений, що для курсу гривні в 2022 році важливим фактором буде новинна стрічка, пов'язана з можливою ескалацією на кордонах, а також можливі зміни інструментів з боку Федеральної резервної системи США для боротьби з високими інфляційними реаліями.

"Очікуємо коридор - 26-28 гривень/долар у 2022 році. Важливим залишається питання закупівлі газу в ПСГ - як впорається наш уряд при таких високих цінах та можливому припиненні транзиту газу через Україну і отримання виручки з даного інструменту", - зазначив експерт "ОТП Банку".

В "Ідея Банку" до кінця очікують курсовий коридор 26,50-27,50 гривень/долар, який, за їхніми прогнозами, збережеться і на початку нового року.