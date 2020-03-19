НБУ рекомендував банкам почати реструктуризацію кредитів клієнтів

Національний банк України рекомендує комерційним банкам починати процес реструктуризації кредитів своїх клієнтів. Про це сказала заступник голови НБУ Катерина Рожкова під час зустрічі з топ-менеджерами 50 найбільших українських банків та асоціаціями, повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначила Рожкова, клієнти нервуються і просять реальних підходів реструктуризації. "Починайте роботу вже зараз", - сказала вона.

За її словами, приклади реструктуризацій та застосування пільгового режиму є у нормативно-правових актах НБУ, зокрема у постанові №97

"Підхід може бути індивідуальним у випадку з корпоративними позичальниками та стандартним у випадку з роздрібними. Особливим має бути підхід і до тих галузей, які через карантин повністю втрачають доходи і сьогодні не працюють, та до населення, яке в результаті карантинних заходів та призупинення роботи окремих компаній тимчасово не працює", - наголосила Рожкова.

Вона нагадала, що вчора Верховна рада за ініціативою Національного банку заборонила банкам нараховувати штрафи та пені за прострочення споживчого кредиту у період з 1 березня по 30 квітня.

Зазначимо, відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у лютому 2020 року в національній валюті становили 37,1% річних, що на 0,35 в.п. вище, ніж у січні (36,8%).

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України дав рекомендації банкам для мінімізації негативного впливу поширення коронавірусу на фінансову стабільність, банківську систему і економіку України.