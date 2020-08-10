НБУ роз'яснив порядок фінмоніторингу для фінустанов

Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Деякі норми для небанківських установ будуть спрощені

Представники Національного банку України надали учасникам небанківського фінансового ринку роз'яснення щодо здійснення ними фінансового моніторингу. Вимоги відповідних нормативно-правових актів набули чинності 30 липня 2020 року.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначаються в повідомленні, окремі вимоги для небанківських фінансових установ будуть спрощені, порівняно з аналогічними вимогами для банків.

Наприклад, щодо системи автоматизації (обов'язкова тільки для тих, хто здійснює переказ коштів) та автоматизованого ведення анкет клієнтів - можна буде використовувати будь-який електронний формат, більш того, вона не є обов'язковою для всіх категорій клієнтів.

Фахівці НБУ відповідали на питання представників небанківського фінансового ринку, які стосуються діяльності компаній, наприклад:

Хто повинен звітувати про операції по внесенню готівки (сплати страхових платежів)?

Той суб'єкт фінансового моніторингу, через касу якого здійснювалось внесення готівки: якщо через касу банку - то банк, якщо через касу фінансової компанії - то фінансова компанія.

Чи є перелік фінансових операцій з переказу коштів за кордон, про які потрібно звітувати відповідно до вимог, і чи підпадають під цей перелік операції з перестрахування?

Під звітування попадають всі без виключення операції з переказу коштів за кордон, у тому числі операції перестрахування на суму що дорівнює чи перевищує 400 тис. грн (еквівалент в іноземній валюті).

Чи може установа сама визначити перелік внутрішніх документів з протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму?

Справді, фінансова установа може сама визначити кількість, формат та структуру відповідних внутрішніх документів.

В який термін має бути встановлений ризик-профіль фінансової установи?

Враховуючи, що суб'єкти первинного фінансового моніторингу повинні привести у відповідність свої внутрішні документи до 30 жовтня 2020 року, НБУ рекомендує здійснити оцінку ризик-профілю не пізніше кінця 1 кварталу 2021 року.

Відзначимо, нові норми закону про протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, набирали чинності з 28 квітня 2020 року.

Нагадаємо, Національний банк України з 1 липня 2020 року прийняв повноваження з регулювання ринків небанківських фінансових послуг.