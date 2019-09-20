НБУ роз'яснив норми закону про захист прав споживачів фінпослуг

Національний банк України (НБУ) отримав повноваження захисту прав споживачів фінансових послуг. Відповідні норми містяться в ухваленому Верховною радою 20 вересня законі (проект № 1085-1), повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначили в НБУ, упродовж останніх восьми років захистом прав споживачів фінансових послуг в Україні не опікувався жоден із держорганів.

"Як наслідок, тільки за 2018 рік і лише Національний банк отримав понад 13 тис. скарг від споживачів, обурених якістю фінансових послуг. Водночас через відсутність відповідного мандату НБУ не мав можливості ані попередити зловживання, ані вжити заходів до порушників", - йдеться в повідомленні.

Одна з головних новацій закону - обов’язкове розкриття інформації про реальну вартість фінансових продуктів та послуг, зазначили в НБУ.

"Сьогодні оманливо вказані процентні ставки за кредитами різних як банківських, так і не банківських фінансових установ є одним з найпоширеніших порушень і одночасно однією з найбільших проблем громадян під час отримання фінпослуг. Адже реальні відсотки, які іноді у сотні разів перевищують зазначені в рекламі, можуть ставити людей у неочікуване, скрутне становище, підвищуючи соціальну напругу", – прокоментував ухвалення закону голова НБУ Яків Смолій.

Також ухвалений закон дозволить усунути нав’язування фінансовими установами непотрібних послуг, зміну істотних умов договорів без попереджень чи в односторонньому порядку, а також передачу персональних даних третім особам, зазначили в НБУ.

За даними НБУ, Україна стане 120-ю країною, де держава забезпечуватиме захист прав споживачів фінансових послуг. А Національний банк стане 98 центральним банком у світі, який реалізуватиме цю функцію.

У Національному банку вже створений профільний підрозділ - Управління захисту прав споживачів фінансових послуг, який відповідатиме на скарги споживачів, розроблятиме нормативну базу, встановлюватиме вимоги до прозорості та достовірності інформації, яку банки та небанківські

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада 12 вересня ухвалила закон про "спліт", який передбачає ліквідацію Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг). Відповідно до закону НБУ стане регулятором страхових, лізингових, фінансових компаній, кредитних спілок, ломбардів та бюро кредитних історій, а НКЦПФР регулюватиме недержавні пенсійні фонди та фонди фінансування будівництва.