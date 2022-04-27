НБУ дозволив не видавати паперові чеки при розрахунках через pos-термінали

Фото: чеки при розрахунках через pos-термінали можна не видавати (Віталій Носач, РБК-Україна)

Національний банк України передбачив, що банки можуть не видавати користувачам платіжних карток чеки під час здійснення безготівкових розрахунків через pos-термінал. В умовах війни банкам складно забезпечити наявність термінального паперу для друку чеків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Водночас, щоб захистити права користувачів платіжних карток, НБУ зобов’язав банки врегульовувати спірні питання, що стосуються використання платіжних карток, незалежно від наявності в користувача чеку pos-термінала. "Тобто навіть без такого чеку клієнти можуть, як і раніше, отримати кошти у випадку повернення товару та звернутись до банку-емітента картки для оскарження здійснених операцій", - йдеться в повідомленні.