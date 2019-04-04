НБУ дозволив іноземним компаніям відкривати рахунки в банках України

Національний банк надав можливість відкривати рахунки в банках України юридичним особам-нерезидентам, у тому числі іноземним інвестиційним фондам та компаніям з управління активами, що діють від імені таких інвестиційних фондів. Про це повідомляє прес-служба Національного банку України.

Як зазначили в прес-службі, водночас НБУ запровадив механізм виявлення банками серед юридичних осіб-нерезидентів компаній-оболонок, що дасть можливість не допустити використання послуг банків для відмивання доходів, одержаних злочинних шляхом в Україні та за її межами.

У НБУ вважають, що спрощення в порядку відкриття рахунків позитивно вплинуть на умови ведення бізнесу в Україні завдяки таким новаціям:

скасування подання клієнтами банків під час відкриття рахунків картки зі зразками підписів – відтепер розпорядження рахунком здійснюватиметься на підставі переліку осіб, які відповідно до законодавства мають на це право, та що не потребує нотаріального посвідчення;

зміна найменування юридичної особи не передбачає закриття діючих рахунків.

Положення документа не містять також режимів рахунків клієнтів (тобто обмежень стосовно проведення операцій з рахунками), а лише визначають деякі особливості здійснення операцій за рахунками окремих клієнтів.

Нагадаємо, новий закон "Про валюту і валютні операції", який замінив декрет Кабінету міністрів 1993 року про валютний контроль, набрав чинності 7 лютого 2019 року. Нова система валютного регулювання, затверджена постановами Національного банку, передбачає низку послаблень на валютному ринку. Загалом із 7 лютого введені в дію більше 20 послаблень

Крім того Національний банк вирішив знизити 1 березня норму обов'язкового продажу валюти експортерами з 50% до 30%, дозволив з 7 лютого репатріацію дивідендів та з 7 лютого скасував вимогу попереднього резервування валюти (правило Т+1).