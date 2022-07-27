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НБУ дозволив банкам продавати більше валюти громадянам

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Україна, Середа 27 липня 2022 10:36
НБУ дозволив банкам продавати більше валюти громадянам Фото: НБУ дозволив банкам продавати більше валюти (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України дозволив банкам продавати в готівковому сегменті половину від купленої в громадян з 13 квітня 2022 року безготівкової валюти. Ці обсяги будуть додатковими до продажу придбаної з цієї ж дати готівкової валюти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

"Відповідне рішення має збільшити пропозицію у готівковому сегменті валютного ринку і з рештою позначитися на послабленні девальваційного тиску. Водночас додатковий тиск на міжнародні резерви НБУ внаслідок використання банками цього дозволу буде помірним і контрольованим", - зазначили в прес-службі.

Нагадаємо, Національний банк України з 14 квітня 2022 року дозволив банкам продавати готівкову іноземну валюту населенню. Водночас банки могли продавати тільки ту валюту, яку до того вони купили у населення.

Відзначимо, 21 липня НБУ вперше з початку війни підвищив курс долара до гривні на 25% до 36,57 грн/долар.

Після цього курс долара на готівковому рику зріс приблизно на 2,5 гривні до 39,50 гривень за долар.

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