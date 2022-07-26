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Долар продовжує дорожчати: актуальні курси валют на 26 липня

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Україна, Вівторок 26 липня 2022 12:35
Долар продовжує дорожчати: актуальні курси валют на 26 липня Фото: курс долара виріс на 20 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 26 липня 2022 року, курс долара у продажу виріс на 20 копійок до 39,45 гривень за долар. Курс євро виріс на 35 копійок до 40,10 гривень за євро, курс злотого виріс на 30 копійок до 8,70 гривень за злотий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Таким чином, після рішення НБУ підвищити курс на 25% з 21 липня долар подорожчав приблизно на 2,5 гривні.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:

  • купівля - 38,25 грн (37,85 - 25 липня)
  • продаж - 39,45 грн (39,25 - 25 липня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля - 38,70 грн (38,25-25 липня),
  • продаж - 40,10 грн (39,85 - 25 липня) за євро.

Середній курс злотого становить:

  • купівля - 8,10 грн (8,00 - 25 липня),
  • продаж - 8,70 грн (8,40 - 25 липня) за злотий.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривень за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 26 липня становить 37,4115 гривень за євро (+0,1938 гривень).

Долар продовжує дорожчати: актуальні курси валют на 26 липня

Нагадавши, НБУ вперше з початку війни підвищив курс долара до гривні. НБУ з 25 липня 2022 року підвищив офіційний курс долара до гривні на 25% до 36,57 грн/Долар. Курс як і раніше є фіксованим.

У той же час в НБУ заявили, що не бачать ніяких причин для паніки у зв'язку з підвищенням офіційного курсу.

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