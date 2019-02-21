У НБУ розповіли про долю націоналізованого ПриватБанку після виборів

Зворотній відлік вже неможливий

Вероятное изменение политической ситуации в Украине в результате выборов 2019 никоим образом не повлияет на судьбу национализированного "ПриватБанка". Об этом первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова сказала в интервью изданию "НВ Бизнес".

Рожкова отметила, что решение о национализации "Приватбанка" должно было быть принято намного раньше, чем в декабре 2016 года.

"На момент принятия этого решения банк был с отрицательным капиталом и, фактически, без ликвидности. То есть, это был неплатежеспособный банк. Обратные отсчеты невозможны. Его можно было либо ликвидировать, но тогда мы бы обрушили всю финансовую систему страны, или же принять решение о национализации. Решение о вхождении государства в капитал оказалось наиболее правильным и справедливым", - сказала она.

Рожкова напомнила, что Национальный банк судится в Украине с имущественными поручителями по непогашенному рефинансированию "ПриватБанка", связанному с экс-владельцем. "Так вот, мы выиграли уже 22 дела на общую сумму 1,2 млрд грн. По 17 решениям уже начата процедура взыскания залогового имущества. По другим делам нужно пройти все судебные инстанции", - сказала она.

По ее убеждению, изменение политической ситуации в Украине никоим образом не повлияет на рассмотрение дел в Лондоне или в Швейцарии, куда НБУ подал иск против бывшего совладельца банка Игоря Коломойского, на основании того, что он финансовый поручитель с непогашенным кредитом рефинансирования.

"Эти дела будут идти своим чередом вне зависимости от политической ситуации", - добавила она.

Напомним, чистая прибыль национализированного "ПриватБанка" за 2018 год составила 11,67 млрд грн. Таким образом, "ПриватБанк" впервые после национализации получил за год чистую прибыль.

Как сообщало РБК-Украина, 23 ноября 2018 года национализированный "ПриватБанк" подтвердил отказ Высокого суда Лондона рассматривать иск банка к его бывших владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. Как отмечалось в сообщении банка, это судебное решение является только первым этапом процесса и банк намерен обжаловать его.