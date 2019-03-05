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В НБУ розповіли про роботу обмінників після валютної лібералізації


Вхід на ринок для небанківських фінустанов спрощено

Директор департамента лицензирования Национального банка Александр Бевз рассказал об изменениях на рынке обмена валют после вступления в силу нового закона "О валюте и валютных операциях". Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметил Бевз, по новому закону генеральная лицензия на осуществление банками валютных операций была отменена, отныне все валютные операции банки могут осуществлять на основании банковской лицензии.

"В случае с небанковскими финучреждениями - генеральные валютные лицензии трансформируются в лицензии на валютные операции. НБУ предоставил возможность упрощенного переоформления лицензий всем существующим лицензиатам. Для того чтобы лицензия стала бессрочной, а до сих пор она выдавалась на 3 года для обмена валют, небанковские учреждения должны до 7 марта подать небольшой пакет документов для переоформления лицензий", - рассказал он.

Кроме того, упрощен и порядок получения новых лицензий на обмен валют для небанковских финансовых учреждений. В частности, снижены требования к капиталу до 5 млн грн. Это позволит учреждению открыть 50 точек обмена. Каждый рост точек обмена еще на 50 штук - это еще 5 млн. собственного капитала для учреждения.

"Мы начинали с требования в 20 млн в 2016 году. Теперь требование к вхождению на рынок уменьшилась в 4 раза и это свидетельство того, что регулятор поддерживаем честную конкуренцию между банками и небанковскими финучреждениями и делаем максимально простые условия для доступа", - добавил он.

Как писало РБК-Украина, за 2018 год украинцы продали банкам валюты на 11072,75 млн долларов, купили на 9592,15 млн долларов. Сальдо составило 1480,6 млн долларов.

Напомним, закон "О валюте и валютных операциях" позволяет обменивать валюту онлайн, если объем сделки не превышает 150 тыс. грн. В НБУ считают, что большинство крупных украинских банков будут предлагать услугу покупки валюты онлайн.

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