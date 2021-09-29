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У НБУ розповіли, як банки витрачали кошти, отримані з початку коронакризи

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Середа 29 вересня 2021 08:56
У НБУ розповіли, як банки витрачали кошти, отримані з початку коронакризи Фото: заступник голови Нацбанку Юрій Гелетій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський

До 70% рефінансування, отриманого від НБУ у якості антикризового заходу, банки спрямували на покупку держоблігацій. І 30% направили на кредитування.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник голови Нацбанку Юрій Гелетій.

"Банки самостійно вирішують, куди спрямовувати свій ресурс, враховуючи власну ліквідність, бізнес-моделі, ліміти на купівлю ОВДП та інше", - зазначив він.

Гелетій підкреслив, що рефінансування не було цільовим, банки могли самі вирішувати, як витрачати цей ресурс. За його словами, нині не планується встановлення обмежень щодо цього. Разом з тим, заступник голови НБУ нагадав, що інструмент довгострокового рефінансування вже згорнули, оскільки у ньому немає потреби.

"Ми бачимо на даному етапі, що у банків достатньо ресурсів, їхня ліквідність дозволяє кредитувати економіку. І ми вже бачимо зростання кредитного портфелю", - зазначив Гелетій.

За його словами, у банківській системі профіцит ліквідності, але питання щодо кредитування – це вже зона відповідальності банків.

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