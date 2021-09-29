В НБУ рассказали, как банки тратили средства, полученные с начала коронакризиса

До 70% рефинансирования, полученного от НБУ в качестве антикризисной меры, банки направили на покупку гособлигаций. И 30% направили на кредитование.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель председателя Нацбанка Юрий Гелетий.

"Банки самостоятельно решают, куда направлять свой ресурс, учитывая собственную ликвидность, бизнес-модели, лимиты на покупку ОВГЗ и прочее", - отметил он.

Гелетий подчеркнул, что рефинансирование не было целевым, банки могли сами решать, как тратить этот ресурс. По его словам, в настоящее время не планируется установление ограничений на этот счет. Вместе с тем, замглавы НБУ напомнил, что инструмент долгосрочного рефинансирования уже свернули, поскольку в нем нет необходимости.

"Мы видим на данном этапе, что у банков достаточно ресурсов, их ликвидность позволяет кредитовать экономику. И мы уже видим рост кредитного портфеля", - отметил Гелетий.

По его словам, в банковской системе профицит ликвидности, но вопрос по кредитованию – это уже зона ответственности банков.