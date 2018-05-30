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НБУ розраховує на розгляд Радою закону "Про валюту" протягом найближчого місяця

НовиниФінанси    30.05.2018 - 15:04
Фото: Олег Чурий (bank.gov.ua)
Фото: Олег Чурий (bank.gov.ua)

Прийняття законопроекту очікують на наступній сесії парламенту

Національний банк (НБУ) сподівається, що Верховна Рада розгляне проект закону "Про валюту" № 8152 у другому читанні протягом наступного місяця. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

За словами заступника голови Нацбанку Олега Чурия, прийняття закону "Про валюту" дозволить помітно прискорити проведення валютної лібералізації - ряд обмежень, передбачених чинним законодавством, НБУ зможе зняти відразу після його вступу в силу. Наприклад, вимога отримання індивідуальних ліцензій для інвестування за кордон.

У Національному банку вважають, що при підготовці законопроекту "Про валюту" до другого читання народним депутатам варто врахувати позитивні моменти, які містяться в альтернативному законопроекті, і в той же час вкрай важливо зберегти для Національного банку достатні повноваження й інструменти для запобігання криз незалежно від їх природи і масштабу

"Інакше прийняття закону не матиме сенсу - без можливості забезпечити фінансову стабільність у НБУ будуть зв'язані руки і в частині масштабної і швидкої валютної лібералізації", - сказав Чурий.

Нагадаємо, на думку народного депутата від фракції "Блок Петра Порошенко" Михайло Довбенко, президентський законопроект про валюту приймуть у другому читанні до кінця цієї сесії.

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Теги публікації: Національний банк України, валюта, законопроект  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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