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НБУ підтвердив відмову від покупки держоблігацій

Новини » Фінансова криза 2020     03.04.2020 - 13:28
НБУ підтвердив відмову від покупки держоблігацій
Фото: Олег Чурій (прес-служба НБУ)

Центробанк не збирається друкувати гроші

Національний банк не планує купувати облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) України. Про це на брифінгу сказав заступник глави НБУ Олег Чурій.

Як зазначив Чурій, рішення Ради НБУ з цього питання є рекомендаційним.

Він нагадав про принципової позиції правління НБУ, яка не змінювалася.

"Ми на сьогодні не плануємо купувати ОВДП в портфель. На сьогодні портфель ОВДП Національного банку досить значний, він становить понад 300 млрд грн", - повідомив.

За його словами, щороку Мінфін погашає портфель НБУ приблизно на 12 млрд грн.

Раніше у НБУ неодноразово заявляли, що нинішній портфель ОВДП утворився внаслідок криз минулих років. Також в НБУ заявляли, що центробанк не планує фінансування дефіциту держбюджету, оскільки це заборонено законом.

Нагадаємо, 1 квітня Рада НБУ рекомендувала правлінню НБУ "оперативно визначити та доповісти Раді Національного банку про можливі обсяги проведення операцій Національного банку з ОВДП на вторинному ринку цінних паперів, які не будуть нести загрози для забезпечення фінансової стабільності та провести аналіз впливу цих операцій на показники зовнішньоекономічної стійкості та соціально-економічного розвитку України".

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