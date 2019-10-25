НБУ відкликав банківську ліцензію "Укрсоцбанку"

Фото: Укрсоцбанк (РБК-Украина)

Банк остаточно приєднали до "Альфа-Банку"

Національний банк України (НБУ) відкликав банківську ліцензію та виключив АТ "Укрсоцбанк" з Державного реєстру банків. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначається в повідомленні прес-служби, рішення ухвалено 24 жовтня 2019 року і пов’язане із завершенням реорганізації АТ "Укрсоцбанк" шляхом приєднання до АТ "Альфа-Банк" за спрощеною процедурою.

"Правонаступником активів та зобов’язань АТ "Укрсоцбанк" з 15 жовтня 2019 року стало АТ "Альфа-Банк"", - йдеться в повідомленні.

Дозвіл на реорганізацію АТ "Укрсоцбанк" шляхом приєднання до АТ "Альфа-Банк" було надано Національним банком 12 вересня 2019 року.

Закон України "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків" дає можливість провести реорганізацію банків шляхом приєднання за спрощеною процедурою, строк якої зменшено в декілька разів – із вісімнадцяти до трьох-чотирьох місяців. Упродовж 2018 року реорганізацію шляхом приєднання за спрощеною процедурою здійснили ПАТ "ВіЕс Банк" та АТ "ТАСКОМБАНК", а також ПАТ КБ "Центр" та ПАТ "МТБ Банк".

За даними НБУ, станом на 25 жовтня 2019 року 75 банків здійснюють діяльність на підставі виданої Національним банком України банківської ліцензії.

Нагадаємо, в жовтні 2016 року група UniCredit і ABH Holdings S. A., головний акціонер "Альфа-Банку Україна", завершили угоду про обмін активами, в рамках якої група передала холдингу 99,9% акцій "Укрсоцбанку" в обмін на міноритарну частку власності в ABHH у розмірі 9,9%.

За даними НБУ, станом на 1 липня 2019 року мережа структурних підрозділів "Альфа-Банку" становила 250 відділень.