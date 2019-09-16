НБУ хоче поширити систему гарантування вкладів на кредитні спілки

Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Для запровадження системи необхідна велика робота самих кредитних спілок

Національний банк України підтримує ідею поширити систему гарантування вкладів на кредитні спілки та страхові компанії (life-страхування), нагляд за якими регулятор отримав за законом про "спліт". Про це на брифінгу сказав директор Департаменту ліцензування НБУ Олександр Бевз, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Бевз, ця потреба гарантування вкладів корелюється з довірою споживача до фінансових установ.

"Концептуально, як Національний банк, ми підтримуємо поширення системи гарантування не тільки на кредитні спілки, а й на окремі види страхування", - сказав він.

Начальник відділу департаменту НБУ заявив, що гарантування вкладів потребує значних змін до законодавства, докапіталізації Фонду гарантування.

"І, безумовно, ті компанії, які отримають таку перевагу, як страхування державою їхніх ризиків, повинні відповідати підвищеним критеріям. Давайте не забувати, що вони платять внески до Фонду гарантування вкладів. Чи вони готові сьогодні платити? Чи готові вони виконувати додаткові вимоги? Тому що фонд сьогодні для банків є міні-регулятором", - сказав Бевз.

НБУ також підтримує збільшення гарантованої суми для банків, яка на сьогодні становить лише 200 тис. грн, що значно менше, ніж у країнах Європейського союзу, додав він.

Бевз відзначив, що сума активів кредитних спілок, страхових компаній, фінансових компаній, з одного боку, та банківської системи, з іншого, становить 10% на 90%.

За даними НБУ, за законом про "спліт" до центробанку переходить регулювання щодо 1900 установ, серед яких 235 страхових компаній, 333 ломбарди, 348 кредитних спілок і 983 фінансові компанії. На сьогодні НБУ здійснює регулювання 76 банків.

Як повідомляло РБК-Україна, ухвалений Верховною радою закон про "спліт" передбачає ліквідацію Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) та розподіл повноважень з регулювання фінансового ринку між Національним банком (НБУ) та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Зокрема, НБУ стане регулятором страхових, лізингових, фінансових компаній, кредитних спілок, ломбардів та бюро кредитних історій, а НКЦПФР регулюватиме недержавні пенсійні фонди та фонди фінансування будівництва.

Нагадаємо директор-розпорядник ФГВФО Світлана Рекрут заявила, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб пропонує провести перше підвищення гарантованої суми вже в цьому році, а до 2027 року довести її до 100 тис. євро в гривневому еквіваленті.