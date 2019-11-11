У НБУ прогнозують подальше скорочення кількості банків

Фото: Олександр Бевз (прес-служба НБУ)

Крім добровільної здачі ліцензій очікується злиття невеликих банків

Національний банк України прогнозує продовження процесу добровільної відмови банків від ліцензій. Про це заявив директор Департаменту ліцензування НБУ Олександр Бевз, повідомляє прес-служба НБУ.

Бевз припустив, що наступного року мінімум один-два банки здадуть ліцензії добровільно. Він нагадав, що раніше десять банків самостійно залишили ринок.

Крім того, у НБУ очікують кілька угод на ринку, це невеликі банки, які хочуть збільшити свій капітал, об'єднавши зусиль.

"Тому дві угоди наступного року ми побачимо щодо злиття невеликих банків", - додав представник НБУ.

Як повідомляло РБК-Україна, станом на 1 жовтня 2019 року в Україні налічувалося 76 діючих банків. У той же час станом на 1 січня 2019 року в Україні налічувалося 77 діючих банків, на сім банків менше, ніж рік тому (84).

Відзначимо, в кінці жовтня НБУ відкликав банківську ліцензію і виключив АТ "Укрсоцбанк" з Державного реєстру банків у зв'язку з завершенням приєднання до "Альфа-Банку" за спрощеною процедурою.