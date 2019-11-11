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В НБУ прогнозируют дальнейшее сокращение количества банков

Новости » Экономика     11.11.2019 - 12:01
В НБУ прогнозируют дальнейшее сокращение количества банков
Фото: Александр Бевз (пресс-служба НБУ)

Кроме добровольной сдачи лицензий ожидается слияние небольших банков

Национальный банк Украины прогнозирует продолжение процесса добровольного отказа банков от лицензий. Об этом заявил директор Департамента лицензирования НБУ Александр Бевз, сообщает пресс-служба НБУ.

Бевз предположил, что в следующем году минимум один-два банка сдадут лицензии добровольно. Он напомнил, что ранее десять банков самостоятельно покинули рынок.

Кроме того, в НБУ ожидаею несколько сделок на рынке, это небольшие банки, которые хотят увеличить свой капитал, объединив усилия.

"Поэтому две сделки в следующем году мы увидим по слиянию небольших банков", - добавил представитель НБУ.

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 1 октября 2019 года в Украине насчитывалось 76 действующих банков - на 1 меньше, чем в начале года. В то же время по состоянию на 1 января 2019 года в Украине насчитывалось 77 действующих банков, на семь банков меньше, чем год назад (84).

Отметим, в конце октября НБУ отозвал банковскую лицензию и исключил АО "Укрсоцбанк" из Государственного реестра банков в связи с завершением присоединения к "Альфа-Банку" по упрощенной процедуре.

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