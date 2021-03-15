НБУ прогнозує прискорене зростання цін та планує підвищувати облікову ставку

Ризики інфляції в Україні посилилися. Для послаблення фундаментального інфляційного тиску та збалансування очікувань Національному банку доведеться й надалі підвищувати облікову ставку.

Про це йшлося під час засідання Комітету з монетарної політики (КМП) щодо рівня облікової ставки 3 березня, повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначили під час засідання, ціни на світових товарних ринках, зокрема на енергоносії та продовольчі товари, зростають стрімкіше, ніж очікувалося. Збільшується інфляційний тиск з боку країн-торговельних партнерів через активізацію їх економік та девальваційні ефекти в окремих країнах.

За даними НБУ, внутрішній фундаментальний тиск теж очікувано посилився. Так, незважаючи на жорсткі карантинні обмеження, роздрібний товарооборот у січні зріс на 3,5% р/р. Суттєво, порівняно з минулим роком, збільшилися витрати українців на купівлю товарів в інтернет-магазинах. Інфляційні очікування лишаються завищеними.

"Члени КМП погодилися, що для послаблення фундаментального інфляційного тиску та збалансування очікувань Національному банку доведеться й надалі підвищувати облікову ставку", - йдеться в повідомленні.