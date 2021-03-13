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Що буде з цінами в Україні у 2021 році: прогноз НБУ

Новость на русском → Україна, Субота 13 березня 2021 11:30
Що буде з цінами в Україні у 2021 році: прогноз НБУ Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Упродовж наступних місяців інфляційний тиск залишатиметься значним. Це зумовлюватиметься ефектами від нижчих минулорічних врожаїв, подорожчанням енергоресурсів, а також зростанням споживчого попиту в умовах відновлення економіки.

Про це йдеться коментарі Національного банку України (НБУ) щодо інфляції.

Як зазначається в огляді, інфляція почне сповільнюватися у другому півріччі 2021 року завдяки надходженню нового врожаю та вичерпанню ефекту низької бази порівняння.

"Ці фактори із впливом від підвищення облікової ставки Національним банком України поступово розвернуть інфляційну динаміку", - йдеться в коментарі.

У НБУ нагадали, що поточний прогноз Національного банку передбачає повернення інфляції в цільовий діапазон 5% ± 1 в. п. у першому півріччі 2022 року.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні у лютому 2021 року в порівнянні з січнем зросли на 1,0%. У річному вимірі (до лютого 2020 року) інфляція прискорилася до 7,5%.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) прогнозує прискорення інфляції у 2021 році до 7%. Головними факторами сплеску інфляції будуть фактори пропозиції, зокрема продовольства і подорожчання енергоносіїв (в якості автомобільного палива, так і природного газу для потреб населення і залежних від нього послуг ЖКГ).

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