НБУ прогнозує скорочення транзиту газу у 2020 майже вдвічі

Національний банк прогнозує, що у 2020 році транзит російського газу по території України скоротиться до 50 млрд кубометрів. Про це заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб сказав під час "круглого столу", повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Сологуб, у наступному році можуть реалізуватися кілька сценаріїв у негативному аспекті. Однак у базовому сценарії НБУ закладено зниження обсягів транзиту через Україну.

"Наступного року ми зараз в прогноз закладаємо, що це буде не 80 млрд кубометрів газу, як цього року, а 50. І це для нашого платіжного балансу мінус 1 млрд доларів", - сказав Сологуб.

У той же час, Сологуб зазначив, що у разі відсутності контракту транзиту газу може не бути взагалі.

Нагадаємо, за даними "Укртрансгазу", у 2018 році обсяги транспортування газу територією України з Російської Федерації до європейських країн і Молдови становили 86,8 млрд куб., що на 6,7 млрд куб. м менше, ніж у 2017 році.

Як повідомляло РБУ-Україна, Національний банк України оцінює ризик зупинки транзиту газу через Україну з 1 січня 2020 року як помірний. НБУ зазначає, що будівництво "Північного потоку-2" в обхід України триває за підтримки Німеччини. Однак позиції США, Данії та Єврокомісії можуть відстрочити запуск проекту, що, ймовірно, не трапиться вчасно, до кінця 2019 року.