НБУ прогнозує зростання переказів трудових мігрантів у 2019 році

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Цифра буде більшою ніж 11 млрд доларів

Національний банк прогнозує у 2019 році зростання надходжень від трудових мігрантів з України. Про це на брифінгу сказала перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Вона повідомила, що НБУ оцінює перекази трудових мігрантів з України у 2018 році на рівні 11 млрд доларів.

"Враховуючи тенденції, які відбуваються, зокрема, вирівнювання заробітних плат в Україні, відновлення економічного зростання, а також перенасиченість ринків наших найближчих сусідів трудовими ресурсами, ми очікуємо уповільнення тенденцій до трудової міграції у 2019 році. Разом с тим, ми відзначаємо, що можливе номінальне зростання доходів трудових мігрантів", - сказала вона.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Міністерства соціальної політики за кордоном працюють 7-9 мільйонів українців. З них 3,2 мільйони працюють за кордоном на постійній основі.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд оцінює кількість трудових мігрантів з України в 2-3 млн осіб. Як відзначається в огляді МВФ, економіка України стикається з серйозними проблемами. Зростання її недостатній, щоб відновити рівень доходів, втрачений під час кризи, а також досягти результату, порівнянного з іншими країнами регіону.