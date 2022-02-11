НБУ продовжив купівлю валюти на міжбанку і поповнив резерви на 200 млн доларів

Таким чином, центробанк продовжив покупку валюти в умовах зміцнення гривні. При цьому він скоротив покупку в порівнянні з минулим тижнем (333,7 млн доларів).

За останній тиждень курс долара впав на 0,4% з 28,14 на 7 лютого до 28,03 гривень за долар на 11 лютого.

З початку року НБУ купив на міжбанку 606,9 млн доларів і продав 1 561,2 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій склало 954,3 млн доларів.