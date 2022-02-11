НБУ продолжил покупку валюты на межбанке и пополнил резервы на 200 млн долларов

Таким образом, центробанк продолжил покупку валюты в условиях укрепления гривны. При этом он сократил покупку по сравнению с прошлой неделей (333,7 млн долларов).

За последнюю неделю курс доллара упал на 0,4% с 28,14 на 7 февраля до 28,03 гривен за доллар на 11 февраля.

С начала года НБУ купил на межбанке 606,9 млн долларов и продал 1 561,2 млн долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 954,3 млн долларов.