НБУ продовжив терміни обробки аудиторських звітів по банкам

Зміна термінів пов'язане з необхідністю детального аналізу отриманих звітів НБУ

Національний банк України (НБУ) продовжив терміни обробки звітів аудиторів про результати оцінки якості активів банків. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як повідомляється, зміна термінів пов'язане з необхідністю детального аналізу та додаткового опрацювання НБУ даних, отриманих від аудиторів та банків.

Зокрема, Нацбанком змінено:

1) напрям Національним банком вимоги про складання банками програм капіталізації, за яким регулятор прийняв рішення про проведення оцінки стійкості із застосуванням:

- двох етапів оцінки стійкості - до 01 серпня поточного року;

- трьох етапів оцінки стійкості - до 17 серпня поточного року;

2) подання банками, щодо яких Національний банк прийняв рішення про проведення оцінки із застосуванням двох етапів оцінки стійкості, програми капіталізації до 15 вересня поточного року

Зазначені зміни затверджені постановою правління Національного банку України № 76 "Про внесення змін до положення про здійснення оцінки стійкості банків та банківської системи України" від 10 липня 2018 року. Вони набувають чинності з 11 липня 2018 року.

Зазначимо, що надавалися звіти аудиторів у відповідності з положенням про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України, затвердженого постановою правління Національного банку України від 22 грудня 2017 № 141.

Нагадаємо, раніше Нацбанк змінив порядок ведення Реєстру аудиторських фірм.