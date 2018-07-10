НБУ продлил сроки обработки аудиторских отчетов по банкам

Изменение сроков связано с необходимостью детального анализа НБУ полученных отчетов

Национальный банк Украины (НБУ) продлил сроки обработки отчетов аудиторов о результатах оценки качества активов банков. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как сообщается, изменение сроков связано с необходимостью детального анализа и дополнительной проработки НБУ данных, полученных от аудиторов и банков.

В частности, Нацбанком изменены:

1) направление Национальным банком требования о сложении банками программ капитализации, по которым регулятор принял решение о проведении оценки устойчивости с применением:

- двух этапов оценки устойчивости - до 01 августа текущего года;

- трех этапов оценки устойчивости - до 17 августа текущего года;

2) представление банками, по которым Национальный банк принял решение о проведении оценки с применением двух этапов оценки устойчивости, программы капитализации до 15 сентября текущего года.

Указанные изменения утверждены постановлением правления Национального банка Украины № 76 "О внесении изменений в положение об осуществлении оценки устойчивости банков и банковской системы Украины" от 10 июля 2018 года. Они вступают в силу с 11 июля 2018 года.

Отметим, что отчеты аудиторов предоставлялись в соответствии с положением об осуществлении оценки устойчивости банков и банковской системы Украины, утвержденного постановлением правления Национального банка Украины от 22 декабря 2017 № 141.

Напомним, ранее Нацбанк изменил порядок ведения Реестра аудиторских фирм.