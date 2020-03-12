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НБУ збільшив продаж валюти для підтримки гривні

Новини » Економіка     12.03.2020 - 10:19
НБУ збільшив продаж валюти для підтримки гривні
Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

За два дні НБУ продав більше 600 млн доларів з резервів і готовий продовжувати інтервенції

Національний банк України 11 березня продав на міжбанківському валютному ринку 350 млн доларів, оскільки попит на валюту продовжує суттєво переважати пропозицію. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

У НБУ вважають, що погіршення настроїв на фінансових ринках зумовлене радше психологічним чинником, передусім через поширення світом коронавірусу, "хоча з точки зору економічних показників його вплив на Україну є нейтральним".

"Зокрема, певне падіння цін на наш експорт компенсується здешевленням імпорту, передусім енергоносіїв", - додали в НБУ.

У прес-службі запевнили, що Національний банк має достатній запас міцності для згладжування надмірних коливань курсу, спричинених нервовими настроями.

"Міжнародні резерви України на сьогодні перевищують 26 млрд доларів, тож ми готові за необхідності і далі проводити інтервенції з продажу валюти.

Нагадаємо, різкий стрибок курсу долара стався вранці 11 березня після обвалу світових бірж, викликаних побоюваннями світової рецесії через епідемію коронавірусу.

Національний банк 10 березня вийшов з інтервенцією по продаж валюти і продав 270 млн доларів для стримування різкого зростання курсу долара.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 11 березня заявив, що Україна входить у світову економічну кризу, викликаний поширенням коронавірусу у світі.

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