Курс долара уповільнив зростання на міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

НБУ продає валюту з резервів з метою погасити ажіотажний попит

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 12 березня 2020 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 9 копійок до 25,84 гривень за долар, курс купівлі до 25,82 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 1 копійку до 29,11 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 25,8200 - 25,8450 грн/долар, євро 29,0888 - 29,1143 грн/євро, російський рубль 0,3467 - 0,3473 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 25,8200 25,8450 EUR/UAH 29,0888 29,1143 RUB/UAH 0,3467 0,3473

Нагадаємо, 11 березня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,7200 - 25,7500 грн/долар, євро 29,0893 - 29,1206 грн/євро, російський рубль 0,3552 - 0,3558 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 12 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 25,62 гривень за долар, що на 31 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 12 березня встановлено на такому рівні: 25,6240 гривень за 1 долар (+0,3105 грн). При цьому курс долара на 11 березня становить 25,3135 гривень за 1 долар.

Нагадаємо, різкий стрибок курсу долара стався 10 березня після обвалу світових бірж, викликаних побоюваннями світової рецесії з-за епідемії коронавіруса.

Національний банк 10 березня вийшов з інтервенцією по продаж валюти і продав 270 млн доларів для стримування різкого зростання курсу долара. НБУ 11 березня продав на міжбанківському валютному ринку 350 млн доларів, оскільки попит на валюту продовжує значно перевищувати пропозицію