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НБУ збільшив купівлю валюти на міжбанку до максимуму з початку року

Новини » Економіка     01.07.2020 - 16:20
НБУ збільшив купівлю валюти на міжбанку до максимуму з початку року
Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

За квітень, травень і червень НБУ повністю компенсував валютні втрати березня

Національний банк України протягом червня купив на міжбанківському валютному ринку 1 155,0 млн доларів. При цьому центробанк не проводив інтервенції з продажу валюти.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Таким чином, червень став третім місяцем після квітня і травня, коли НБУ викуповував валюту в резерви, витрачену для погашення ажіотажного попиту у березні. При цьому сума покупки була максимальною в цьому році.

НБУ збільшив купівлю валюти на міжбанку до максимуму з початку року

bank.gov.ua

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку валюти 3 884,9 млн. доларів і продав на 2 793,1 млн. доларів. Таким чином, з початку 2020 року позитивне сальдо склало до 1 091,8 млн доларів.

НБУ збільшив купівлю валюти на міжбанку до максимуму з початку року

Курс долара

Зміни на валютному ринку в червні були мінімальними. До середини місяця курс долара знижувався, опустившись до рівня 26,60 грн/долар. Потім курс виріс до 26,85 гривень. Однак до кінця місяця курс знову пішов униз. У результаті за підсумками місяця курс долара знизився на 0,8%. Якщо на 31 травня становив 26,90 гривень за долар, то на 30 червня - 26,69 гривень за долар.

НБУ збільшив купівлю валюти на міжбанку до максимуму з початку року

bank.gov.ua

Як повідомляло РБК-Україна, НБУ протягом березня 2020 року витратив на підтримку курсу національної валюти майже 2,2 млрд доларів.

Однак після зміни тренду на ринку НБУ відновив купівлю валюти в резерви.

Голова Національного банку України Яків Смолій під час звіту у Верховній раді 13 травня заявив, що чиста пропозиція валюти зараз навіть вище, ніж була у лютому, до спалаху епідемії коронавіруса.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Курс долара Новини України курс НБУКурс гривні
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