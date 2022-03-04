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НБУ закликав відключити Росію від світової фінансової інфраструктури

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Україна, П'ятниця 04 березня 2022 12:11
НБУ закликав відключити Росію від світової фінансової інфраструктури Фото: голова НБУ Кирило Шевченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України закликав відключити від найбільших у світі торговельно-інформаційних платформ Bloomberg та Refinitiv, an LSEG business (раніше - Reuters) російські та білоруські фінансові установи. Це обмежить доступ до міжнародного фінансового ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НБУ у Facebook.

Відповідні листи керівництва НБУ надіслані 3 березня 2022 року Пітеру Грауеру, Голові Bloomberg L.P., та Антоніо Де Грегоріо, керуючому директору з питань Центральної та Східної Європи London Stock Exchange Group.

Як зазначив голова НБУ Кирило Шевченко, Україна отримала допомогу від багатьох країн світу та міжнародних організацій. Це сприяє покращенню обороноздатності та підтримці фінансового сектору нашої країни. Водночас для протидії агресії Росії та Білорусі Національний банк наполягає на необхідності посилення міжнародного тиску у фінансовій сфері.

"Торговельно-інформаційні платформи Bloomberg та Refinitiv є ключовими гравцями у сфері постачання даних та інформації на світовому фінансовому ринку. Зважаючи на це, відключення від цих платформ російських та білоруських фінустанов значно обмежить їх доступ до міжнародного фінансового ринку. Це дуже важливий етап протидії військовій агресії на фінансовому фронті", - наголосив Шевченко.

Нагадаємо, Росія вторглася до України 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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