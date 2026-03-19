НБУ оставил учетную ставку на 15%: как это решение скажется на жизни украинцев

"Правление НБУ приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15%. Национальный банк откладывает дальнейшее смягчение учетной политики, учитывая риски усиления инфляционного давления и ухудшения инфляционных ожиданий", - сказал он.

Пышный подчеркнул, что в последнее время ухудшились инфляционные ожидания среди домохозяйств.

"Дальнейшая траектория инфляции может быть выше, в частности, из-за подорожания энергоресурсов на фоне ситуации на Ближнем Востоке... Война на Ближнем Востоке сильно повлияла на цены на нефть и газ", - добавил глава НБУ.

Однако, Пышный сказал, что у НБУ достаточно международных резервов, а также объем внешней помощи с начала 2026 года составил 5,5 млрд долларов, что дает возможность на сегодня финансировать бюджетные расходы.

Для чего нужна учетная ставка

Учетная ставка - это ключевая процентная ставка, которую устанавливает НБУ для регулирования денежно-кредитной политики. Она показывает, под какой процент НБУ предоставляет кредиты коммерческим банкам, и является ориентиром, по которому банки заключают сделки между собой. Опираясь на нее, банки могут определять собственные процентные ставки по кредитам и депозитам для физических и юридических лиц.

Учетную ставку называют одним из главных инструментов монетарной политики НБУ, ведь ее изменение помогает контролировать ценовую стабильность (уровень инфляции), ситуацию на валютном рынке, ее значение влияет на рост экономики.

Каким образом она влияет на экономику

Механизм работы учетной ставки базируется на цепной реакции. Когда НБУ определяет под какой процент будет предоставлять кредиты коммерческим банкам, или принимать депозиты от них. Иначе говоря, если НБУ увеличивает учетную ставку - банки повышают собственные ставки, и кредиты дорожают для потребителей и предприятий.

Обслуживание клиентов в кассах "Ощадбанка" (Getty Images)

В таком случае люди неохотно берут займы, у них остается меньше свободных средств на покупку товаров и услуг. Бизнесы также начинают меньше занимать, из-за чего уменьшается уровень производства и инвестирования. Однако ставки по депозитам тоже растут, поэтому людям становится выгоднее хранить деньги на счетах, чем тратить их. В результате экономическая активность замедляется, цены стабилизируются, девальвация гривны сдерживается, а общий уровень инфляции снижается.

В случае, когда НБУ хочет стимулировать рост экономики, он снижает уровень учетной ставки. Коммерческие банки начинают предоставлять кредиты и депозиты под меньший процент. Потребители и бизнесы прекращают активно накапливать средства и начинают брать больше займов. Благодаря этому у них появляется больше денег для покупки продуктов и финансирования производства.

Общий оборот денег в экономике увеличивается, покупательная способность населения растет, но вместе с тем может ускориться и уровень инфляции. Цены на товары и услуги растут, ведь денег в обращении становится больше, а количество товаров не меняется мгновенно - возникает определенный дефицит.

Однако не стоит слишком волноваться из-за колебаний учетной ставки, потому что эти решения имеют долгосрочный эффект и не являются единственными факторами, влияющими на цены.

Для того, чтобы предотвратить резкие потрясения, НБУ меняет учетную ставку в соответствии с текущей экономической ситуацией. Согласно информации НБУ, он имеет установленную цель по обеспечению инфляции на уровне 5% в 2028 году.