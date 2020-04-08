НБУ попередив про збільшення шахрайств з картками під час карантину

Фото: платіжна картка (прес-служба НБУ)

Шахраї намагаються отримати персональні дані громадян та відомості щодо платіжної картки

Під час карантину, запровадженого через пандемію коронавірусу, в Україні активізувалися шахраї, які масово розсилають СМС-повідомлення від імені банків із пропозицією отримати нібито "державну допомогу". Про це повідомляє прес-служба НБУ.

За даними прес-служби, шахраї вимагають повідомити номер платіжної картки, термін її дії та іншу інформацію.

"Зміст таких повідомлень може дещо різнитися, проте їх мета однакова - отримання персональних відомостей про громадян та їхні платіжні картки", - зазначили в НБУ.

Національний банк застерігає:

не відповідайте на такі повідомлення;

не телефонуйте за вказаними номерами;

не переходьте за посиланнями, що містяться в таких повідомленнях;

не розголошуйте та не пересилайте нікому в жодному разі свої персональні дані, термін дії платіжної картки та код безпеки CVC (три цифри на звороті картки).

У НБУ нагадали, що працівники банків не мають права та повноважень запитувати персональні дані, ПІН-коди до платіжних карток, динамічні коди підтверджень платежів та будь-яку іншу інформацію стосовно ваших рахунків.

Крім того, у разі нарахування будь-яких пенсійних, соціальних чи інших державних виплат (зокрема одноразової допомоги в розмірі 1000 грн) банки не телефонують клієнтам, не пишуть СМС-повідомлень, не запитують номер платіжної картки, термін її дії та інші персональні дані.

Нагадаємо, за даними НБУ, сума збитків від незаконних дій із платіжними картками у 2019 році становила 0,0042% від загального обсягу всіх операцій із платіжними картками, що більш ніж у два рази менше, ніж у 2018 році - 0,0092%.

Нагадаємо, загальна кількість операцій (безготівкових та отримання готівки) з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, за 2019 рік становила 5 057,3 млн шт., а їхній обсяг - 3 576,7 млрд грн.