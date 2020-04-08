НБУ попередив про збільшення шахрайств з картками під час карантину

Шахраї намагаються отримати персональні дані громадян та відомості щодо платіжної картки
Під час карантину, запровадженого через пандемію коронавірусу, в Україні активізувалися шахраї, які масово розсилають СМС-повідомлення від імені банків із пропозицією отримати нібито "державну допомогу". Про це повідомляє прес-служба НБУ.
За даними прес-служби, шахраї вимагають повідомити номер платіжної картки, термін її дії та іншу інформацію.
"Зміст таких повідомлень може дещо різнитися, проте їх мета однакова - отримання персональних відомостей про громадян та їхні платіжні картки", - зазначили в НБУ.
Національний банк застерігає:
У НБУ нагадали, що працівники банків не мають права та повноважень запитувати персональні дані, ПІН-коди до платіжних карток, динамічні коди підтверджень платежів та будь-яку іншу інформацію стосовно ваших рахунків.
Крім того, у разі нарахування будь-яких пенсійних, соціальних чи інших державних виплат (зокрема одноразової допомоги в розмірі 1000 грн) банки не телефонують клієнтам, не пишуть СМС-повідомлень, не запитують номер платіжної картки, термін її дії та інші персональні дані.
Нагадаємо, за даними НБУ, сума збитків від незаконних дій із платіжними картками у 2019 році становила 0,0042% від загального обсягу всіх операцій із платіжними картками, що більш ніж у два рази менше, ніж у 2018 році - 0,0092%.
Нагадаємо, загальна кількість операцій (безготівкових та отримання готівки) з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, за 2019 рік становила 5 057,3 млн шт., а їхній обсяг - 3 576,7 млрд грн.