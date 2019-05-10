НБУ попередив про ризики надмірних курсових коливань для економіки

Економіка України все ще вразлива до надмірних курсових коливань. Про це йдеться у звіті Національного банку про запровадження заходів захисту.

Як зазначається у звіті, економіка та фінанси України залишаються критично залежними від зовнішньої кон’юнктури, яка відображає бізнес-цикли провідних світових економік та політику їхніх держав.

"Якщо становище провідних світових економік несприятливе, скорочується не тільки український експорт (що зменшує обсяг надходження валюти в країну та створює тиск на валютний курс гривні), а й уповільнюється економічне зростання", - наголошують в НБУ.

Крім того в НБУ відзначають уразливість банківської системи до змін обмінного курсу через високу доларизацію кредитного портфеля окремих банків.

"Це значно підвищує кредитні ризики у випадку девальвації гривні та ймовірність отримання банками суттєвих збитків. Проблема високої доларизації особливо гостра для державних банків (крім "ПриватБанку") та банків із російським капіталом", - йдеться в документі.

За даними НБУ, обсяг міжнародних резервів залишається нижчим від адекватного рівня, що свідчить про вразливість економіки України до зовнішніх шоків. Так, відношення резервів до композитного критерію МВФ зросло на кінець 2018 року до 73%, але все ще залишалося істотно нижчим за норму (100%). Попри певне зниження відношення валового зовнішнього боргу до ВВП, станом на кінець року воно зберігалося на високому рівні (87,9%).

Нагадаємо, учасники засідання Ради з фінансової стабільності наприкінці березня 2019 року констатували, що ризики для стабільності фінансової системи України з кінця 2018 року знизились.

Відначимо, у Програмі дій Національного банку називаються основні зовнішні ризики для України у 2019 році: посилення зовнішньої військової агресії проти України, торговельні війни та сповільнення світової економіки, послаблення інтересу інвесторів до країн, що розвиваються, та відплив капіталу з цих країн.