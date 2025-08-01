НБУ представил альтернативный сценарий для Украины при улучшении ситуации с безопасностью

В базовом сценарии НБУ вероятность быстрого завершения активной фазы боевых действий оценивается как средняя (15-25%).



Альтернатива: рост ВВП, возвращение мигрантов и снижение дефицита

Альтернативный сценарий макроэкономического прогноза построен на основании предположения о более быстром, чем в базовом сценарии, улучшении ситуации с безопасностью, более существенном сокращении дефицита бюджета и снижении давления на рынке труда.

В случае улучшения ситуации с безопасностью рост реального ВВП в 2026-2027 годах превысит 3% ежегодно. Это будет соответствовать потенциальным темпам развития экономики.

Миграционные потоки также изменятся: предполагается чистое возвращение около 0,7 млн человек в 2026-2027 годах. Это вместе с демобилизацией снизит напряженность на рынке труда и будет способствовать росту инвестиционной привлекательности Украины.

Фискальная консолидация и долг: меньшие риски

Фискальная политика в альтернативном сценарии будет более сдержанной. Дефицит бюджета без учета грантов снизится до 12,6% ВВП в 2026 году и до 6,8% в 2027 году.

При этом предусматриваются меньшие объемы международной помощи - 22,2 млрд долларов в 2026 году и 15 млрд долларов в 2027-м. Однако этого хватит для покрытия ключевых бюджетных потребностей, а долговая нагрузка будет снижаться: к концу периода соотношение долга к ВВП опустится до 90%.

Валютный рынок и резервы: стабильность сохраняется

Быстрое возвращение мигрантов и увеличение переводов будут способствовать снижению дефицита валюты частного сектора. Спрос на наличную валюту будет сдержанным, а объем импорта услуг уменьшится.

Резервы будут оставаться на высоком уровне - 45,3 млрд долларов на конец 2026 года и 43,6 млрд долларов в 2027 году. Это позволит поддерживать валютную стабильность и постепенно ослаблять валютные ограничения.

Инфляция и ставки: стабильный курс

Инфляция будет снижаться и приблизится к целевым 5% к концу 2027 года. При этом влияние бюджета на цены будет нейтральным, а расходы предприятий уменьшатся.

Единственным проинфляционным фактором будет оставаться повышение тарифов на коммунальные услуги. Денежно-кредитная политика НБУ будет оставаться жесткой для сохранения интереса к гривневым активам и сдерживания инфляции.