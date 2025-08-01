НБУ представив альтернативний сценарій для України у разі покращення безпекової ситуації

Базовий сценарій макроекономічного прогнозу НБУ ґрунтується на припущеннях повільного повернення економіки до нормальних умов. Проте НБУ розробив альтернативний сценарій із позитивнішими очікуваннями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (липень 2025 року).
У базовому сценарії НБУ ймовірність швидкого завершення активної фази бойових дій оцінюється як середня (15-25%).
Альтернативний сценарій макроекономічного прогнозу побудований на підставі припущення щодо швидшого, ніж у базовому сценарії, поліпшення безпекової ситуації, суттєвішого скорочення дефіциту бюджету та зниження тиску на ринку праці.
У разі поліпшення безпекової ситуації зростання реального ВВП у 2026-2027 роках перевищить 3% щорічно. Це відповідатиме потенційним темпам розвитку економіки.
Міграційні потоки також зміняться: передбачається чисте повернення близько 0,7 млн осіб у 2026–2027 роках. Це разом з демобілізацією знизить напруженість на ринку праці та сприятиме зростанню інвестиційної привабливості України.
Фіскальна політика в альтернативному сценарії буде стриманішою. Дефіцит бюджету без урахування грантів знизиться до 12,6% ВВП у 2026 році та до 6,8% у 2027 році.
При цьому передбачаються менші обсяги міжнародної допомоги - 22,2 млрд доларів у 2026 році та 15 млрд доларів у 2027-му. Однак цього вистачить для покриття ключових бюджетних потреб, а боргове навантаження буде знижуватись: до кінця періоду співвідношення боргу до ВВП опуститься до 90%.
Швидке повернення мігрантів і збільшення переказів сприятимуть зниженню дефіциту валюти приватного сектору. Попит на готівкову валюту буде стриманим, а обсяг імпорту послуг зменшиться.
Резерви залишатимуться на високому рівні - 45,3 млрд доларів на кінець 2026 року та 43,6 млрд доларів у 2027 році. Це дозволить підтримувати валютну стабільність та поступово послаблювати валютні обмеження.
Інфляція знижуватиметься та наблизиться до цільових 5% до кінця 2027 року. При цьому вплив бюджету на ціни буде нейтральним, а витрати підприємств зменшаться.
Єдиним проінфляційним чинником залишатиметься підвищення тарифів на комунальні послуги. Грошово-кредитна політика НБУ залишатиметься жорсткою для збереження інтересу до гривневих активів і стримування інфляції.
Нагадаємо, згідно з прогнозом НБУ за липень 2025 року, перебіг повномасштабної війни та недостатність міжнародного фінансування є основними ризиками України.
НБУ не дає прогнозів щодо тривалості війни, але оцінює ризики для економіки. Ризики для липневого прогнозу НБУ знову включають шанси швидшого завершення бойових дій, які становлять 15-25%.
Вони покращилися в порівнянні з макропрогнозами за квітень та січень (менше 15%).