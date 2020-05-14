НБУ надасть ломбардам право готівкового обміну валют

Фото: колаж (РБК-Україна)

НБУ регулюватиме небанківські фінансові установи

Національний банк України (НБУ) як майбутній регулятор ринків небанківських фінансових послуг планує надати ломбардам можливість здійснювати готівковий обмін валют та переказ коштів без відкриття рахунків. Про це йдеться в у Білій книзі "Майбутнє регулювання діяльності ломбардів".

Як зазначили в прес-службі НБУ, однією з ключових цілей нового регулювання ринку ломбардів, викладеного в Білій книзі, стане захист прав осіб, які користуються послугами ломбардів, а також розширення можливостей для ломбардів.

Зокрема, НБУ розглядає можливість обмеження на рівні закону відповідальності клієнтів за кредитними договорами з ломбардами в межах вартості заставленого майна. Це означає, що у випадку неспроможності позичальника сплатити борг з врахуванням відсотків за користування позикою його повна заборгованість перед ломбардом буде погашена за рахунок застави, і жодних додаткових вимог до позичальника у ломбарду бути не може.

Крім того, планується спростити вимоги до ломбардів щодо приміщення та місця надання послуг, безпеки, звітності та обліку документів. Оскільки ломбарди не залучають кошти населення, основним видом нагляду стане нагляд за ринковою поведінкою, а переважною формою - безвиїзний нагляд.

У документі йдеться, що ломбарди будуть зобов’язані підтримувати капітал на рівні 500 тис. грн, а за наявності відокремлених підрозділів - не менше 1 млн грн. Також планується встановити підвищені чи додаткові вимоги для ломбардів, які надаватимуть інші фінансові послуги, окрім кредитування, на рівні не менше 5 млн грн.

Як повідомляло РБК-Україна, ухвалений Верховною радою закон про "спліт" передбачає ліквідацію Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) та розподіл повноважень з регулювання фінансового ринку між Національним банком (НБУ) та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Зокрема, НБУ стане регулятором страхових, лізингових, фінансових компаній, кредитних спілок, ломбардів та бюро кредитних історій, а НКЦПФР регулюватиме недержавні пенсійні фонди та фонди фінансування будівництва.

Як повідомляло РБК-Україна, на початку квітня Кабінет міністрів зняв раніше введені на час карантину в Україні обмеження на роботу ломбардів та кредитних спілок.

Автор: Олександр Білоус