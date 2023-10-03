Украинцы за последний месяц увеличили покупку валюты в банках в три раза

Население Украины в сентябре 2023 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,589 млрд долларов (в эквиваленте) и купило на 2,033 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 444,3 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины ( НБУ ).

Таким образом, в сентябре украинцы увеличили покупку валюты в три раза по сравнению с августом (148,5 долларов).

Данные показывают, что более половина валюты (261,6 млн долларов) было куплено населением в безналичной форме.

Всего с начала 2023 года украинцы продали 13,463 млрд долларов и купили 15,868 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 2,405 млрд долларов.

Курс доллара в сентябре

В конце августа НБУ принял решение разрешить банкам продавать безналичную валюту населению в объеме 50 тысяч гривен без дополнительных обязательств. Это привело к тому, что курс упал до 38 гривен. Банки продают валюту онлайн по курсу около 37,50 гривен.

Однако затем курс пошел вверх и поднялся до 38,60 гривен. В конце месяца курс снизился до 36,15 гривен за доллар.