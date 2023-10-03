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Украинцы за последний месяц увеличили покупку валюты в банках в три раза

Украина, Вторник 03 октября 2023 08:54
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Украинцы за последний месяц увеличили покупку валюты в банках в три раза Фото: украинцы с начала года пополнили свои валютные резервы на 2,4 млрд долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Население Украины в сентябре 2023 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,589 млрд долларов (в эквиваленте) и купило на 2,033 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 444,3 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

Таким образом, в сентябре украинцы увеличили покупку валюты в три раза по сравнению с августом (148,5 долларов).

Данные показывают, что более половина валюты (261,6 млн долларов) было куплено населением в безналичной форме.

Всего с начала 2023 года украинцы продали 13,463 млрд долларов и купили 15,868 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 2,405 млрд долларов.

Украинцы за последний месяц увеличили покупку валюты в банках в три раза

Курс доллара в сентябре

В конце августа НБУ принял решение разрешить банкам продавать безналичную валюту населению в объеме 50 тысяч гривен без дополнительных обязательств. Это привело к тому, что курс упал до 38 гривен. Банки продают валюту онлайн по курсу около 37,50 гривен.

Однако затем курс пошел вверх и поднялся до 38,60 гривен. В конце месяца курс снизился до 36,15 гривен за доллар.

Напомним, за 2022 год население продало валюты на 14 461,4 млн долларов и купило на 15 341,5 млн долларов. Чистая покупка составила 880,1 млн долларов.

За 2021 год население продало валюты на 26 208,0 млн долларов и купило на 24 614,0 млн долларов. Чистая продажа составила 1 594,1 млн долларов.

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