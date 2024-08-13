В НБУ пояснили отток денег украинцев с гривневых счетов в банках

Отток средств с гривневых счетов украинцев в банках в июле на 1,2% был вызван несколькими факторами. По состоянию на начало августа этот объем уже компенсирован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Национального банка Украины ( НБУ ).

"Кратковременное снижение в июле объема гривневых средств населения на счетах в банках в начале августа сменилось приростом средств в банках и не отразилось на финансовой стабильности и ликвидности банковской системы", - говорится в сообщении.

Как отметили в НБУ, объемы остатков гривневых средств физических лиц за первую неделю августа не только полностью восстановились после снижения за июль на 1,2%, но и дополнительно увеличились.

По состоянию на 9 августа эти остатки превышают:

на 0,7% (5,1 млрд грн) – показатель на начало июля;

на 7% (50 млрд грн) – показатель на начало года,

на 80,9% (340,1 млрд грн) – показатель начала полномасштабного вторжения.

Причины оттока

Как отметили в НБУ, определенная волатильность характерна для средств населения в банках. Специалисты НБУ проанализировали факторы ситуативного сокращения остатков средств в июле. Среди них: