ua en ru
Вт, 13 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В НБУ пояснили отток денег украинцев с гривневых счетов в банках

Украина, Вторник 13 августа 2024 12:51
UA EN RU
В НБУ пояснили отток денег украинцев с гривневых счетов в банках Фото: Вклады в банках в июле уменьшились из-за сезонного фактора (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Отток средств с гривневых счетов украинцев в банках в июле на 1,2% был вызван несколькими факторами. По состоянию на начало августа этот объем уже компенсирован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Национального банка Украины (НБУ).

"Кратковременное снижение в июле объема гривневых средств населения на счетах в банках в начале августа сменилось приростом средств в банках и не отразилось на финансовой стабильности и ликвидности банковской системы", - говорится в сообщении.

Как отметили в НБУ, объемы остатков гривневых средств физических лиц за первую неделю августа не только полностью восстановились после снижения за июль на 1,2%, но и дополнительно увеличились.

По состоянию на 9 августа эти остатки превышают:

  • на 0,7% (5,1 млрд грн) – показатель на начало июля;
  • на 7% (50 млрд грн) – показатель на начало года,
  • на 80,9% (340,1 млрд грн) – показатель начала полномасштабного вторжения.

Причины оттока

Как отметили в НБУ, определенная волатильность характерна для средств населения в банках. Специалисты НБУ проанализировали факторы ситуативного сокращения остатков средств в июле. Среди них:

  • сезонный фактор, ведь население склонно тратить больше летом с учетом сезона отпусков. Сокращение средств на счетах граждан в июле-августе наблюдалось и в довоенные 2020-2021 годы;
  • перебои с электроэнергией заставили население активно покупать источники альтернативного энергоснабжения (генераторы, зарядные станции, солнечные панели), что также требовало значительных дополнительных ресурсов;
  • усиление спроса на иностранную валюту с учетом роста курса доллара;
  • активнее инвестирование средств населением в высокодоходные ОВГЗ в гривне и иностранной валюте: в июле украинцы увеличили вложения в государственные ценные бумаги на 5,2 млрд грн или на 9%.

Напомним, средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения в июле 2024 года составили 10,7% годовых, что на 0,1 п.п. ниже, чем месяц назад.

Депозитный портфель банков для населения сократился за июль на 0,3% до 1,139 трлн гривен, но превышает уровень начала года (1,078 трлн гривен). Средства на гривневых счетах сократились на 1,2% до 748 млрд гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины
NEWS
"Прорыв" в Курской области длится уже неделю: какую территорию не контролирует РФ (карты боев)
"Прорыв" в Курской области длится уже неделю: какую территорию не контролирует РФ (карты боев)
DAILY
Украина повышает ставки. Что происходит под Курском и где наступает Россия
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Украина повышает ставки. Что происходит под Курском и где наступает Россия