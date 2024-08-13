У НБУ пояснили відтік коштів українців з гривневих рахунків в банках
Відтік коштів з гривневих рахунків українців в банках у липні на 1,2% був викликаний декількома чинниками. Станом початок серпня цей обсяг вже компенсовано.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням роз’яснення Національного банку України (НБУ).
"Короткочасне зниження в липні обсягу гривневих коштів населення на рахунках у банках на початку серпня змінилося приростом коштів у банках та не вплинуло на фінансову стабільність і ліквідність банківської системи", - говорится в сообщении.
Як зазначили в НБУ, обсяги залишків гривневих коштів фізичних осіб за перший тиждень серпня не лише повністю відновилися після зниження за липень на 1,2%, а й додатково збільшилися.
Станом на 9 серпня ці залишки перевищують:
- на 0,7% (5,1 млрд грн) – показник на початок липня;
- на 7% (50 млрд грн) – показник на початок року,
- на 80,9% (340,1 млрд грн) – показник на початок повномасштабного вторгнення.
Причини відтоку
Як зазначили в НБУ, певна волатильність характерна для коштів населення в банках. Фахівці НБУ о проаналізували фактори ситуативного скорочення залишків коштів у липні. Серед них:
- сезонний чинник, адже населення схильне витрачати більше коштів влітку з огляду на сезон відпусток. Скорочення коштів на рахунках громадян у липні-серпні спостерігалося й у довоєнні 2020-2021 роки;
- перебої з електроенергією змусили населення активніше купувати джерела альтернативного енергопостачання (генератори, зарядні станції, сонячні панелі), що також вимагало значних додаткових ресурсів;
- посилення попиту на іноземну валюту з огляду на зростання курсу долара;
- активніше інвестування коштів населенням у високодохідні ОВДП у гривні та іноземній валюті: в липні українці збільшили вкладення в державні цінні папери на 5,2 млрд грн, або на 9%.
Нагадаємо, середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення у липні 2024 року становили 10,7% річних, що на 0,1 в.п. нижче, ніж місяць тому.
Депозитний портфель банків для населення скоротився за липень на 0,3% до 1,139 трлн гривень, але перевищує рівень початку року (1,078 трлн гривень). Кошти на гривневих рахунках скоротилися на 1,2% до 748 млрд гривень.