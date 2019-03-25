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У НБУ пояснили рішення щодо ключової ставки

Новини » Фінанси    25.03.2019 - 16:24
У НБУ пояснили рішення щодо ключової ставки
Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Більшість членів комітету НБУ висловилися проти зниження ставки

Національний банк оприлюднив підсумки дискусії Комітету з монетарної політики Національного банку України (КМП) 13 березня щодо рівня облікової ставки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначається в прес-релізі, під час дискусії шість членів КМП виступили за необхідність збереження облікової ставки незмінною (18,0%), два члени КМП висловилися на користь зниження облікової ставки: один з них на 0,5 в.п (до 17,5%), інший - на 1 в.п. (до 17,0%).

У процесі обговорення всі члени КМП відзначили, що уповільнення інфляції відбувається відповідно до січневого прогнозу Національного банку. У лютому інфляція знизилася до 8,8%, а базова інфляція - до 7,8% у річному вимірі. Це свідчить про послаблення фундаментального інфляційного тиску. Також відбувається і загальне покращення інфляційних очікувань.

"Шість членів КМП зазначили, що пом’якшення монетарної політики поки є передчасним, проте до його розгляду необхідно повернутися на наступних засіданнях КМП. Час початку циклу зниження облікової ставки повинен бути обраним таким чином, щоб мінімізувати ризики для зниження інфляції до цілі", - йдеться в повідомленні.

На думку ще двох членів КМП, послаблення інфляційних ризиків та уповільнення інфляції уможливлюють зниження облікової ставки вже у березні.

Нагадаємо, 14 березня Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 18% річних. Як зазначив голова правління НБУ Яків Смолій, жорсткі монетарні умови залишаються важливою передумовою для подальшого поступового сповільнення інфляції до цілі 5% у 2020 році.

У той же час голова Ради Національного банку Богдан Данилишин вважає, що рішення правління Нацбанку від 14 березня залишити облікову ставку на рівні 18% не є оптимальним. 

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