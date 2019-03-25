В НБУ пояснили решение по ключевой ставке

Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

Большинство членов комитета НБУ высказались против снижения ставки

Национальный банк обнародовал итоги дискуссии Комитета по монетарной политике Национального банка Украины (КМП) 13 марта относительно уровня учетной ставки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отмечается в пресс-релизе, во время дискуссии шесть членов КМП выступили за сохранение учетной ставки неизменной (18,0%), два члена КМП высказались в пользу снижения учетной ставки: один из них на 0,5 п.п (до 17,5%), другой - на 1 п.п. (до 17,0%).

В процессе обсуждения все члены КМП отметили, что замедление инфляции происходит в соответствии с январским прогнозом Национального банка. В феврале инфляция снизилась до 8,8%, а базовая инфляция - до 7,8% в годовом измерении. Это свидетельствует об ослаблении фундаментального инфляционного давления. Также происходит и общее улучшение инфляционных ожиданий.

"Шесть членов КМП отметили, что смягчение монетарной политики пока преждевременно, однако к его рассмотрению необходимо вернуться на следующих заседаниях КМП. Время начала цикла снижения учетной ставки должно быть выбрано таким образом, чтобы минимизировать риски для снижения инфляции к цели", - говорится в сообщении.

По мнению еще двух членов КМП, ослабление инфляционных рисков и замедление инфляции делают возможным снижение учетной ставки уже в марте.

Напомним, 14 марта Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 18% годовых. Как отметил председатель правления НБУ Яков Смолий, жесткие монетарные условия остаются важной предпосылкой для дальнейшего постепенного замедления инфляции к цели в 5% в 2020 году.

В то же время глава Совета Национального банка Богдан Данилишин считает, что решение правления Нацбанка от 14 марта оставить учетную ставку на уровне 18% не является оптимальным.