ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В НБУ пояснили решение по ключевой ставке

Новости » Финансы    25.03.2019 - 16:24
В НБУ пояснили решение по ключевой ставке
Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

Большинство членов комитета НБУ высказались против снижения ставки

Национальный банк обнародовал итоги дискуссии Комитета по монетарной политике Национального банка Украины (КМП) 13 марта относительно уровня учетной ставки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отмечается в пресс-релизе, во время дискуссии шесть членов КМП выступили за сохранение учетной ставки неизменной (18,0%), два члена КМП высказались в пользу снижения учетной ставки: один из них на 0,5 п.п (до 17,5%), другой - на 1 п.п. (до 17,0%).

В процессе обсуждения все члены КМП отметили, что замедление инфляции происходит в соответствии с январским прогнозом Национального банка. В феврале инфляция снизилась до 8,8%, а базовая инфляция - до 7,8% в годовом измерении. Это свидетельствует об ослаблении фундаментального инфляционного давления. Также происходит и общее улучшение инфляционных ожиданий.

"Шесть членов КМП отметили, что смягчение монетарной политики пока преждевременно, однако к его рассмотрению необходимо вернуться на следующих заседаниях КМП. Время начала цикла снижения учетной ставки должно быть выбрано таким образом, чтобы минимизировать риски для снижения инфляции к цели", - говорится в сообщении.

По мнению еще двух членов КМП, ослабление инфляционных рисков и замедление инфляции делают возможным снижение учетной ставки уже в марте.

Напомним, 14 марта Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 18% годовых. Как отметил председатель правления НБУ Яков Смолий, жесткие монетарные условия остаются важной предпосылкой для дальнейшего постепенного замедления инфляции к цели в 5% в 2020 году.

В то же время глава Совета Национального банка Богдан Данилишин считает, что решение правления Нацбанка от 14 марта оставить учетную ставку на уровне 18% не является оптимальным.

НБУ ввел новый инструмент на валютном рынке НБУ назвал сумму выплат по внешнему долгу в 2019 году
Выборы 2019 Выборы 2019: главные новости дня Рейтинги кандидатов
Новости Украины Национальный банк Украиныставка
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь